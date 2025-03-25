Украина с 31 марта откажется от расчета официального курса гривни к рублю

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк с 31 марта откажется от расчета официального курса гривни к российскому рублю, а также некоторых других валют: беларуского рубля, иранского риала и пр. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Сейчас в Украине два перечня валют для расчета официального курса – ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты).

Нацбанк собирается сформировать из них одну ежедневную корзину, в которую будут входить валюты первой группы классификатора и валюты стран, обеспечивающих не менее 95% товарооборота с Украиной.

В корзине останется только 41 валюта, среди которых не будет рубля, а также специальные права заимствования МВФ.

Из валютной корзины выбывают валюты Беларуси, Бразилии, Армении, Доминиканской Республики, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Ливии, Марокко, Тайваня, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Периодичность установления официального курса гривни к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Среди них валюты Алжира, Таиланда, ОАЭ, Вьетнама, Грузии, Ливана, Малайзии, Саудовской Аравии, Сербии, Бангладеш и Туниса.

Перечень будет корректироваться один раз в три года или чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.