Bloomberg: США дистанцировались от плана ЕС по использованию российских активов

Соединенные Штаты сообщили союзниками, что пока не присоединятся к инициативе по использованию замороженных российских активов

Фото: White House / Flickr

Американская сторона сообщила европейским коллегам, что пока не собирается присоединяться к плану стран Большой семерки (G7) по использованию замороженных российских активов, информирует в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Официальные лица США сообщили европейским коллегам во время бесед в кулуарах сессии МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе, что они не будут пока присоединяться к инициативе", – рассказали собеседники агентства.

По словам одного из них, в Вашингтоне опасаются, что использование активов может создать риски для стабильности рынков. Другой источник добавил, что Соединенные Штаты сейчас просто занимают выжидательную позицию.

Это совпало по времени с новой попыткой Белого дома добиться прекращения боевых действий в Украине.

В сентябре министр финансов Скотт Бессент заявил, что США открыты к возможности использования около $5 миллиардов российских активов, замороженных на территории страны. "Мы уже приняли резолюцию, которая позволяет нам их конфисковать. Но мы еще не заявляли, что сделаем это", – сказал он.

Агентство отмечает, что внутри G7 мнения по этому вопросу разделились. Великобритания и Канада поддерживают европейскую инициативу, тогда как Япония придерживается такого же подхода, что и США.

"Если позиция действительно и последовательно изменилась, то мы получим снова формат "ЕС плюс Великобритания" для реализации задуманного. Что не является невозможным. Но будет сложно", – отреагировал на публикацию Bloomberg уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он добавил, что это неожиданное изменение, потому что на встречах на прошлой неделе со стороны США была выражена полная поддержка.

Власюк предположил, что "этот маневр США с активами РФ, как и их позиция по тарифам-санкциям, – это лишь очередной спуск на извилистой дороге".