Bloomberg: США дистанціювалися від плану ЄС з використання російських активів

Сполучені Штати повідомили союзниками, що поки що не приєднаються до ініціативи з використання заморожених російських активів

Фото: White House / Flickr

Американська сторона повідомила європейським колегам, що поки що не збирається приєднуватися до плану країн Великої сімки (G7) щодо використанням заморожених російських активів, інформує в понеділок агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"Офіційні особи США повідомили європейських колег під час бесід в кулуарах сесії МВФ у Вашингтоні минулого тижня, що вони не будуть поки що приєднуватися до ініціативи", – розповіли співрозмовники агентства.

За словами одного з них, у Вашингтоні побоюються, що використання активів може створити ризики для стабільності ринків. Інше джерело додало, що Сполучені Штати зараз просто займають вичікувальну позицію.

Це збіглося у часі з новою спробою Білого дому добитися припинення бойових дій в Україні.

У вересні міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США відкриті до можливості використання близько $5 мільярдів російських активів, заморожених на території країни. "Ми вже ухвалили резолюцію, яка дозволяє нам їх конфіскувати. Але ми ще не заявляли, що зробимо це", – сказав він.

Агентство зазначає, що всередині G7 думки щодо цього питання розділилися. Велика Британія і Канада підтримують європейську ініціативу, тоді як Японія дотримується такого самого підходу, що й США.

"Якщо позиція дійсно і послідовно змінилась, то ми отримаємо знову формат "ЄС плюс Велика Британія" для реалізації задуманого. Що не є неможливим. Але буде складно", – відреагував на публікацію Bloomberg уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він додав, що це несподівана зміна, бо на зустрічах минулого тижня з боку США була висловлена повна підтримка.

Власюк припустив, що "цей маневр США з активами РФ, як і їхня позиція щодо тарифів-санкцій, – це лише черговий спуск на звивистій дорозі".