Bloomberg: США дистанціювалися від плану ЄС з використання російських активів
Американська сторона повідомила європейським колегам, що поки що не збирається приєднуватися до плану країн Великої сімки (G7) щодо використанням заморожених російських активів, інформує в понеділок агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
"Офіційні особи США повідомили європейських колег під час бесід в кулуарах сесії МВФ у Вашингтоні минулого тижня, що вони не будуть поки що приєднуватися до ініціативи", – розповіли співрозмовники агентства.
За словами одного з них, у Вашингтоні побоюються, що використання активів може створити ризики для стабільності ринків. Інше джерело додало, що Сполучені Штати зараз просто займають вичікувальну позицію.
Це збіглося у часі з новою спробою Білого дому добитися припинення бойових дій в Україні.
У вересні міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США відкриті до можливості використання близько $5 мільярдів російських активів, заморожених на території країни. "Ми вже ухвалили резолюцію, яка дозволяє нам їх конфіскувати. Але ми ще не заявляли, що зробимо це", – сказав він.
Агентство зазначає, що всередині G7 думки щодо цього питання розділилися. Велика Британія і Канада підтримують європейську ініціативу, тоді як Японія дотримується такого самого підходу, що й США.
"Якщо позиція дійсно і послідовно змінилась, то ми отримаємо знову формат "ЄС плюс Велика Британія" для реалізації задуманого. Що не є неможливим. Але буде складно", – відреагував на публікацію Bloomberg уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Він додав, що це несподівана зміна, бо на зустрічах минулого тижня з боку США була висловлена повна підтримка.
Власюк припустив, що "цей маневр США з активами РФ, як і їхня позиція щодо тарифів-санкцій, – це лише черговий спуск на звивистій дорозі".
- Євросоюз, на території якого є переважна більшість заморожених російських активів, планує використати їх для фінансової допомоги Україні найближчими роками. Гроші візьмуть із заморожених рахунків центробанку Росії у депозитарії Euroclear. Пропозиція передбачає, що формально активи залишаться недоторканими – вони не конфіскуються, використовується лише готівка, отримана в результаті заморожування.
- Україна повинна буде повернути кредит після війни й отримання репарацій від Росії.
- Кредит буде покритий гарантіями держав-членів, що має захистити Євросоюз від фінансових ризиків у разі розморожування російських активів без виплати Росією репарацій Україні. Єврокомісія пропонує створити спільний гарантійний механізм, який би розподілив будь-який потенційний ризик серед усіх країн ЄС.
- У 2024 році російський диктатор Володимир Путін у відповідь на закон, який дозволяє Білому дому конфіскувати російські активи, підписав указ, що дозволяє конфісковувати американські активи – причому не лише державні, але й приватні.
