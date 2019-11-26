Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело VAB банка. Кредиторы Бахматюка хотят встречи с Кабмином

Дело VAB банка. Кредиторы Бахматюка хотят встречи с Кабмином
26.11.2019, 13:50

В письме кредиторы предложили членам правительства обсудить сложившуюся вокруг Бахматюка и Укрлендфарминга ситуацию

Группа международных кредиторов агрохолдингов Укрлендфарминг (ULF) и Авангард, которые принадлежат Олегу Бахматюку, обратилась к премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и министру экономики Тимофею Милованову с предложением обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к холдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF.

Как сообщает Интерфакс-Украина, документ был направлен от имени Gramercy Funds Management LLC, Экспортно-импортного банка США, Pala Assets Limited и Экспортно-кредитного агентства Королевства Дания EKF, а также от имени членов координационного комитета, который представляет интересы независимых международных кредиторов ULF и Авангарда. Международную группу кредиторов представляет компания Rothschild & Co. Ее представители готовы приехать в Киев для обсуждения этого вопроса.

Сообщается, что общая сумма долговых обязательств группы ULF составляет около $1,65 млрд и состоит из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн - перед украинскими банками (включая Укрэксимбанк, Ощадбанк). Долг перед кредиторами состоит из около $775 млн в виде еврооблигаций и $475 млн в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками.

Долговые обязательства группы ULF перед членами коордкомитета, согласно документу, составляют примерно $370 млн.

Кредиторы напомнили, что значительная часть финансовых обязательств группы ULF находится в состоянии дефолта, начиная с 2017 года. "Решение для этой ситуации пока не найдено, несмотря на неоднократные попытки согласования реструктуризации с группой ULF и ее конечным бенефициарным владельцем Олегом Бахматюком", - сказано в письме.

Читайте также: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

Укрлэндфарминг - занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов Имперово Фудз, три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

 

 

Напишите нам
олег бахматюк Укрлендфарминг агрохолдинг Авангард
Комментарии
Последние новости
 