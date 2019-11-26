Дело VAB банка. Кредиторы Бахматюка хотят встречи с Кабмином

Группа международных кредиторов агрохолдингов Укрлендфарминг (ULF) и Авангард, которые принадлежат Олегу Бахматюку, обратилась к премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и министру экономики Тимофею Милованову с предложением обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к холдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF.

Как сообщает Интерфакс-Украина, документ был направлен от имени Gramercy Funds Management LLC, Экспортно-импортного банка США, Pala Assets Limited и Экспортно-кредитного агентства Королевства Дания EKF, а также от имени членов координационного комитета, который представляет интересы независимых международных кредиторов ULF и Авангарда. Международную группу кредиторов представляет компания Rothschild & Co. Ее представители готовы приехать в Киев для обсуждения этого вопроса.

Сообщается, что общая сумма долговых обязательств группы ULF составляет около $1,65 млрд и состоит из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн - перед украинскими банками (включая Укрэксимбанк, Ощадбанк). Долг перед кредиторами состоит из около $775 млн в виде еврооблигаций и $475 млн в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками.

Долговые обязательства группы ULF перед членами коордкомитета, согласно документу, составляют примерно $370 млн.

Кредиторы напомнили, что значительная часть финансовых обязательств группы ULF находится в состоянии дефолта, начиная с 2017 года. "Решение для этой ситуации пока не найдено, несмотря на неоднократные попытки согласования реструктуризации с группой ULF и ее конечным бенефициарным владельцем Олегом Бахматюком", - сказано в письме.

22 ноября на сайте Министерства внутренних дел появилось объявление о розыске Бахматюка. В свою очередь в агрохолдинге Укрлендфарминг назвали объявление своего владельца в розыск по делу о рефинансировании VAB банка "юридическим нонсенсом".

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