У Бахматюка отреагировали на объявление в розыск

В агрохолдинге UkrLandFarming, который принадлежит Олегу Бахматюку, назвали объявление своего владельца в розыск по делу о рефинансировании VAB банка "юридическим нонсенсом". Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы считаем объявление в розыск Олега Бахматюка юридическим нонсенсом, ведь сначала должно было быть вручено подозрение, чего по факту не произошло - НАБУ направило подозрение неизвестно куда, а не вручило согласно определенному действующим законодательством порядке", - говорится в заявлении.

В компании также утверждают, что в деле VAB-банка у директора НАБУ Артема Сытника существует конфликт интересов. "Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Сытником с целью давления на свидетеля. Мы считаем, что одним из главных мотивов таких действий директора НАБУ есть страх потерять должность. Артем Сытник готов идти на грубые нарушения действующего законодательства, как это происходит с объявлением в розыск Олега Бахматюка", - утверждают в UkrLandFarming.

В агрхолдинге уточнили, что "грубые процессуальные нарушения", на которые пошел директор НАБУ, происходят на фоне коррупционного скандала, связанного с самим Сытником. Как отмечают в компании, речь идет об элитном отдыхе директора НАБУ, который оплачивал Николай Надейко - советник сестры Олега Бахматюка.

В компании назвали действия НАБУ "политически мотивированными, юридически абсурдными". "[Действия] будут оспариваться нашими юристами в суде", - подчеркнули в компании.

Ранее на сайте Министерства внутренних дел появилось объявление о розыске Бахматюка.

11 ноября НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка вечером 11 ноября. Им инкриминируют сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. 20 ноября 2014 банк был признан неплатежеспособным. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Всего в деле фигурируют 10 человек.

Для большинства фигурантов избраны меры пресечения. Бахматюку и Мальцеву отправлены подозрения по почте, поскольку их местонахождение детективам не известно. Бахматюк, в частности, находится за границей и отрицает все обвинения.

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