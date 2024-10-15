Долг беднейших стран мира вырос до 18-летнего максимума – Всемирный банк

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Долг 26 беднейших стран мира вырос до максимума с 2006 года. Половина из этих стран либо находятся в состоянии долгового кризиса, либо подвержены высокому риску его возникновения. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

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Также там идет речь, что экономики этих стран пока беднее, чем были накануне пандемии, несмотря на то, что остальной мир в значительной степени оправился от COVID-19 и восстановил траекторию роста.

В общей сложности, 26 беднейших стран, имеющих годовой доход на душу населения менее $1145, все больше зависят от грантов Международной ассоциации развития (МАР) и кредитов с почти нулевой процентной ставкой.

Средний коэффициент их долга по ВВП составляет 72% и находится на 18-летнем максимуме.

Большинство стран из исследования находятся в Африке к югу от Сахары, от Эфиопии до Чада и Конго, но в список также входят Афганистан и Йемен.

Две трети из 26 беднейших стран находятся либо в состоянии вооруженных конфликтов, либо испытывают трудности с поддержанием порядка из-за институциональной и социальной хрупкости, препятствующей иностранным инвестициям и почти всем экспортным товарам.

Всемирный банк планирует привлечь более $100 млрд для пополнения фонда МАР до 6 декабря 2024 года, чтобы превысить рекордные $93 млрд, собранные в 2021 году.

В докладе Всемирный банк рекомендует, чтобы экономики беднейших стран усовершенствовали налоговые сборы путем упрощения регистрации налогоплательщиков и администрирования налогов, а также повышали эффективность государственных расходов.