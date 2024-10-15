Борг найбідніших країн світу зріс до 18-річного максимуму – Світовий банк

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Борг 26 найбідніших країн світу зріс до максимуму з 2006 року. Половина з цих країн або перебувають у стані боргової кризи, або схильні до високого ризику її виникнення. Про це йдеться у звіті Світового банку.

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Також там йде мова, що економіки цих країн наразі бідніші, ніж були напередодні пандемії, попри те, що решта світу значною мірою оговталася від COVID-19 і відновила траєкторію зростання.

Загалом, 26 найбідніших країн, що мають річний дохід на душу населення менш як $1145, все більше залежать від грантів Міжнародної асоціації розвитку (МАР) і кредитів із майже нульовою відсотковою ставкою.

Середній коефіцієнт їхнього боргу до ВВП становить 72% і знаходиться на 18-річному максимумі.

Більшість країн із дослідження знаходяться в Африці на південь від Сахари, від Ефіопії до Чаду і Конго, але до списку також входять Афганістан і Ємен.

Дві третини з 26 найбідніших країн перебувають або у стані збройних конфліктів, або мають труднощі з підтриманням порядку через інституційну та соціальну крихкість, яка перешкоджає іноземним інвестиціям та майже всім експортним товарам.

Світовий банк планує залучити понад $100 млрд для поповнення фонду МАР до 6 грудня 2024 року, щоб перевищити рекордні $93 млрд, зібрані у 2021 році.

У доповіді Світовий банк рекомендує, щоб економіки найбідніших країн вдосконалювали податкові збори шляхом спрощення реєстрації платників податків та адміністрування податків, а також підвищували ефективність державних витрат.