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Гончарук написал заявление об отставке. Но вряд ли уйдет

Экс-главе Одесской налоговой избрали меру пресечения

Экс-главе Одесской налоговой избрали меру пресечения
17.01.2020, 07:56

Суд постановил содержать подозреваемую в даче взятки прокурору под стражей до 2 марта с альтернативой залога

16 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения и.о. начальника главного управления Государственной налоговой службы Одесской области в виде содержания под стражей до 2 марта с альтернативой залога в размере 904 000 грн.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, в случае внесения залога она будет обязана являться по первому требованию; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места работы и жительства; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В ВАКС напоминают, что и.о. начальницы ГНС Одесской области подозревают в даче взятки в $25 000 руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. По версии следствия, за ежемесячные $25 000 прокуратура Одесской области не должна была препятствовать "противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности".

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