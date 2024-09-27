Экс-владелец Дельта Банка Лагун повторно попытался объявить себя банкротом. Суд отказал
Хозяйственный суд Киева повторно отказал бывшему владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну в открытии производства по делу о собственной неплатежеспособности. Об этом сообщает Нацбанк.
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Согласно проекту плана реструктуризации, которым Лагун дополнил свое заявление в суд, из общей суммы его задолженности в размере 12,64 млрд грн списанию подлежит 85% – 10,75 млрд грн.
В заявлении, поданном в суд, Лагун отметил, что задолжал, в частности, 5,54 млрд грн перед Ощадбанком и 1,42 млрд грн перед Укрэксимбанком.
В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд грн. Оценочная стоимость активов банка достигает 29,2 млрд грн, тогда как обязательства банка – 53,77 млрд грн.
В определении суда отметили, что предложение Лагуна по реструктуризации долга не отвечает закономерным ожиданиям кредиторов, среди которых два государственных банка.
По оценке суда, "обстоятельства дела в целом не свидетельствуют о добросовестности поведения должника, а также о том, что должник будет стремиться к компромиссу с кредиторами по условиям реструктуризации долгов и будет принимать меры для удовлетворения их требований".
Кроме того, суд отметил, что Николай Лагун с 2022 фактически проживает за границей, а на территории Украины находится в розыске.
- В декабре 2023 года суд не разрешил бывшему владельцу Дельта Банка Лагуну объявить себя банкротом.
- Николай Лагун обжаловал решение. 28 февраля 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд отменил определение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
- Нацбанк обжаловал это судебное решение в Верховном суде. 25 июня 2024 года суд частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка, признав его залоговым кредитором в отношении должника.