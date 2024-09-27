Ексвласник Дельта Банку Лагун вдруге спробував оголосити себе банкрутом. Суд відмовив
Господарський суд Києва повторно відмовив колишньому власнику Дельта Банку Миколі Лагуну у відкритті провадження у справі про власну неплатоспроможність. Про це повідомляє Нацбанк.
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Згідно з проєктом плану реструктуризації, яким Лагун доповнив свою заяву до суду, із загальної суми його заборгованості в розмірі 12,64 млрд грн списанню підлягає 85% – 10,75 млрд грн.
У заяві, поданій до суду, Лагун зазначив, що заборгував, зокрема, 5,54 млрд грн перед Ощадбанком і 1,42 млрд грн перед Укрексімбанком.
У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого у 2015 році Дельта Банку становили 24,5 млрд грн. Оцінна вартість активів банку досягає 29,2 млрд грн, тоді як зобов'язання банку – 53,77 млрд грн.
В ухвалі суду зазначили, що пропозиція Лагуна з реструктуризації боргу не відповідає закономірним очікуванням кредиторів, серед яких два державних банки.
За оцінкою суду, "обставини справи загалом не свідчать про добросовісність поведінки боржника, а також про те, що боржник прагнутиме компромісу з кредиторами щодо умов реструктуризації боргів і вживатиме заходів для задоволення їх вимог".
Окрім того, суд зауважив, що Микола Лагун з 2022 року фактично проживає за кордоном, а на території України перебуває в розшуку.
- У грудні 2023 року суд не дозволив колишньому власнику Дельта Банку Лагуну оголосити себе банкрутом.
- Микола Лагун оскаржив ухвалу. 28 лютого 2024 року Північний апеляційний господарський суд скасував ухвалу суду першої інстанції й відправив справу на новий розгляд.
- Нацбанк оскаржив це судове рішення у Верховному суді. 25 червня 2024 року суд частково задовольнив касаційну скаргу Нацбанку, визнавши його заставним кредитором відносно боржника.