Евро по 46 грн в банках больше нет. Гривня укрепилась

Гривня в пятницу укрепилась на наличном рынке

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В пятницу, 16 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой снизился на 8 коп. и составляет 40,95 грн. Курс продажи уменьшился на 9,5 коп. – до 41,43 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,35 грн, максимальный – 41,20 грн. Для продажи минимальный курс – 41,32 грн, максимальный – 41,60 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 19 коп. и составляет 44,85 грн. Курс продажи уменьшился на 21 коп. – до 45,57 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,85 грн, максимальный – 45,20 грн. Для продажи минимальный курс – 45,35 грн, а максимальный – 45,80 грн. Последние два дня некоторые банки продавали евро по 46 грн.