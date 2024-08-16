Євро за 46 грн у банках більше немає. Гривня укріпилась

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У п'ятницю, 16 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, знизився на 8 коп. і складає 40,95 грн. Курс продажу зменшився на 9,5 коп. — до 41,43 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,35 грн, максимальний – 41,20 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,32 грн, максимальний – 41,60 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 19 коп. і становить 44,85 грн. Курс продажу зменшився на 21 коп. — до 45,57 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,85 грн, максимальний – 45,20 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,35 грн, а максимальний – 45,80 грн. Останні два дні деякі банки продавали євро за 46 грн.