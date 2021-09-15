Еврокомиссия одобрила 600 млн евро для Украины

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Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украине в конце октября. Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, пишет РБК-Украина.

"Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро", — сообщил он.

Домбровскис отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления транша.

"Украина выполнила согласованные политические условия, вместе с хорошим прогрессом по текущей программе Украины с МВФ позволило комиссии прийти к положительному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", — заявил Домбровскис.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за выделение транша.

"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Благодарен ЕС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19", — написал он.

12 мая Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на 1,2 млрд евро. Ранее решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину, поддержали послы ЕС. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

В апреле Евросоюз выделил Украине 190 млн евро для поддержки системы здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также для наиболее уязвимых групп населения.

Макрофинансовая помощь (МФА) является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.

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Наталия Софиенко

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