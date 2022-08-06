Еврокомиссия предложила способ разблокировать 8 млрд евро для Украины – Politico
Европейская комиссия разработала новое предложение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 8 млрд. евро. Он предполагает, что эта сумма будет состоять из кредитов и безвозвратных грантов, пишет Politico со ссылкой на источники в руководстве ЕС.
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Согласно этому плану, Украина получит 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии стран Евросоюза, а остальные деньги – в виде грантов.
Новый проект пришлось разработать после того, как Германия отказалась предоставить гарантии для предоставления Украине кредитов на сумму до 9 млрд евро. В Берлине говорили, что у Украины и так большие долги, поэтому деньги нужно выделять в виде грантов – как это сделала сама Германия.
Такую позицию поддержали Италия и Франция, также оказавшие двустороннюю помощь, поэтому Еврокомиссия была вынуждена вернуться к пересмотру плана.
- 18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.
- 12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали предоставление Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
- Выделение остальной суммы зависло, что заставило президента Владимира Зеленского выступить с резкой критикой. Он заявил, что искусственная задержка финансовой помощи для Украины – это либо преступление, либо ошибка.
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