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Еврокомиссия предложила способ разблокировать 8 млрд евро для Украины – Politico

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 01:56
Еврокомиссия предложила способ разблокировать 8 млрд евро для Украины – Politico - Фото
Фото: EPA

Европейская комиссия разработала новое предложение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 8 млрд. евро. Он предполагает, что эта сумма будет состоять из кредитов и безвозвратных грантов, пишет Politico со ссылкой на источники в руководстве ЕС.

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Согласно этому плану, Украина получит 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии стран Евросоюза, а остальные деньги – в виде грантов.

Комиссия рассчитывает на одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре, сказал один из собеседников издания.

Новый проект пришлось разработать после того, как Германия отказалась предоставить гарантии для предоставления Украине кредитов на сумму до 9 млрд евро. В Берлине говорили, что у Украины и так большие долги, поэтому деньги нужно выделять в виде грантов – как это сделала сама Германия.

Такую позицию поддержали Италия и Франция, также оказавшие двустороннюю помощь, поэтому Еврокомиссия была вынуждена вернуться к пересмотру плана.

Андрей Водяный
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еврокомиссия финансовая помощь
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