Европейские ESG-фонды удвоили инвестиции в оборонный сектор из-за войны в Украине

Боевые действия в Украине спровоцировали дискуссию о том, можно ли рассматривать оборонные компании как часть ESG-инвестиций

Фото: EPA / FABIAN BIMMER / POOL

Около трети европейских фондов, ориентированных на экологические, социальные и управленческие принципы (ESG), инвестировали в оборонный сектор 7,7 млрд евро, тогда как в первом квартале 2022 года эта сумма составляла 3,2 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анализ инвестиционной платформы Morningstar Direct.

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Справка ESG (environmental, social, governance) – экологические, социальные и управленческие принципы. Эти критерии учитывают инвесторы и финансовые институты при принятии решений по инвестициям и кредитованию, а также контрагенты и поставщики в рамках коммерческой деятельности. ESG (environmental, social, governance) – экологические, социальные и управленческие принципы. Эти критерии учитывают инвесторы и финансовые институты при принятии решений по инвестициям и кредитованию, а также контрагенты и поставщики в рамках коммерческой деятельности.

Увеличение инвестиций частично объясняется ростом цен на акции оборонных компаний после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Также многие инвесторы согласились с позицией правительств, настаивающих на положительном социальном эффекте от поддержки производителей оборонной продукции в условиях сегодняшней геополитической ситуации.

"Ситуация в Украине в значительной степени выдвинула на первый план мнение: можем ли мы действительно защитить себя", – сказала главный инвестиционный директор Legal and General Investment Management Соня Лауд.

Боевые действия в Украине спровоцировали дискуссию о том, можно ли рассматривать оборонные компании как часть ESG-инвестиций.

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Европейский аналитик Morningstar Майкл Филд отметил, что оборонный сектор "всегда был минным полем с точки зрения ESG, но эта ситуация меняется в сознании инвесторов", в частности, после начала полномасштабной войны в Украине.

Анализ Morningstar также показывает, что количество европейских ESG-фондов, владеющих более 5% акций аэрокосмических и оборонных компаний, увеличилось втрое за последние два года – с 22 до 66.

В то же время доля активов фондов в аэрокосмической и оборонной отраслях остается небольшой и составляет менее 1% от общих 1,5 трлн евро активов.

Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности MSCI Europe вырос в 1,8 раза с начала 2022 года, а инвестиции в оборонные фонды выросли с 5,8 до 17,6 млрд долларов в июле 2024 года, по данным LSEG Lipper.

В США стоимость инвестиций ESG-фондов в аэрокосмическую и оборонную отрасли выросла до 1,2 млрд евро во втором квартале 2024 года по сравнению с 779 млн евро во втором квартале 2022 года.