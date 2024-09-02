Європейські ESG-фонди подвоїли інвестиції в оборонний сектор через війну в Україні

Бойові дії в Україні спровокували дискусію про те, чи можна розглядати оборонні компанії як частину ESG-інвестицій

Фото: EPA / FABIAN BIMMER / POOL

Близько третини європейських фондів, які орієнтовані на екологічні, соціальні та управлінські принципи (ESG), наразі інвестували в оборонний сектор 7,7 млрд євро, тоді як у першому кварталі 2022 року ця сума становила 3,2 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на аналіз інвестиційної платформи Morningstar Direct.

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Довідка ESG (environmental, social, governance) – екологічні, соціальні та управлінські принципи. Ці критерії враховують інвестори та фінансові інститути під час ухвалення рішень про інвестиції та кредитування, а також контрагенти та постачальники в межах комерційної діяльності. ESG (environmental, social, governance) – екологічні, соціальні та управлінські принципи. Ці критерії враховують інвестори та фінансові інститути під час ухвалення рішень про інвестиції та кредитування, а також контрагенти та постачальники в межах комерційної діяльності.

Збільшення інвестицій частково пояснюється зростанням цін на акції оборонних компаній після повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Також багато інвесторів погодилась із позицією урядів, що наполягають на позитивному соціальному ефекті від підтримки виробників оборонної продукції в умовах сьогоднішньої геополітичної ситуації.

"Ситуація в Україні значною мірою висунула на перший план думку: чи можемо ми насправді захистити себе", – сказала головна інвестиційна директорка Legal and General Investment Management Соня Лауд.

Бойові дії в Україні спровокували дискусію про те, чи можна розглядати оборонні компанії як частину ESG-інвестицій.

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Європейський аналітик Morningstar Майкл Філд зауважив, що оборонний сектор "завжди був мінним полем з погляду ESG, але ця ситуація змінюється у свідомості інвесторів", зокрема після початку повномасштабної війни в Україні.

Аналіз Morningstar також показує, що кількість європейських ESG-фондів, які володіють понад 5% акцій аерокосмічних та оборонних компаній, збільшилась втричі за останні два роки – з 22 до 66.

Водночас частка активів фондів в аерокосмічній та оборонній галузях лишається невеликою і становить менше ніж 1% від загальних 1,5 трлн євро активів.

Індекс аерокосмічної та оборонної промисловості MSCI Europe зріс у 1,8 раза з початку 2022 року, а інвестиції в оборонні фонди зросли з $5,8 до $17,6 млрд у липні 2024 року, за даними LSEG Lipper.

У США вартість інвестицій ESG-фондів в аерокосмічну та оборонну галузі зросла до 1,2 млрд євро у другому кварталі 2024 року порівняно з 779 млн євро у другому кварталі 2022 року.