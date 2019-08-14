Фонд гарантирования продает землю ВТБ Банка в Конча-Заспе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу семнадцать земельных участков в Конча-Заспе, которые находятся на балансе ликвидируемого ВТБ Банка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о продаже через английский аукцион в августе в системе ProZоrro.Продажи имущества, учитываемого на балансе ВТБ Банка. На торги выставлено семнадцать земельных участков. Все они находятся в районе исторической местности Конча-Заспа вдоль правого берега Днепра", - говорится в сообщении.

Площадь большинства участков составляет 14-15 соток. Они предназначены для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

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Также на открытые торги выставлено 39 земельных участков ВТБ Банка, расположенных в Макаровском районе Киевской области. "Участки имеют большую площадь 2-5 га и целевое назначение: для ведения индивидуального садоводства", - уточняют в Фонде.

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