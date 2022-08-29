Желающих выкупить долг "Росинки" перед Сбербанком не нашлось

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не нашел покупателя на права кредитного требования российского Сбербанка к ЧАО "Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка" на 546,3 млн грн, пишет Finbalance.

Соответствующий аукцион планировался 5 августа в системе Prozorro.Продажи, но так и не состоялся.

В обеспечении по кредитному договору – недвижимость, а именно имущественный комплекс общей площадью 22 536,40 м в одном из центральных районов Киева по ул. Антона Цедика недалеко от ст. метро "Шулявская"; а также технологическое и вспомогательное оборудование для изготовления безалкогольных напитков, акции юридического лица-заемщика и имущественные права интеллектуальной собственности на знак товаров и услуг.

Общая задолженность по кредитному договору составляет 546,3 млн грн.

В октябре 2016 года решением Хозяйственного суда Винницкой области "Росинку" признали банкротом и открыли ликвидационную процедуру.

С 2015 года несколько предприятий, в частности, отделения Сбербанка в Украине, пользуясь операционной кредиторской задолженностью завода перед ними, решили изъять завод как актив путем банкротства, заявил гендиректор корпорации Сергей Герман.

По его словам, 3 января 2020 года Сбербанк захватил территорию завода по акту, выданному ему частным исполнителем, после чего имущество завода было описано без присутствия руководства и его арендаторов и в трехдневный срок было передано третьим лицам, контролировавшимся сотрудниками банка.

В мае 2022 года руководство киевского завода "Росинка" просило власти разрешить его судебный конфликт с российским Сбербанком.

ОАО "Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка" входил в первую пятерку производителей безалкогольных напитков и минеральных вод в Украине. Выпускал в частности такие напитки: вода минеральная "София Киевская", напиток "Capri-Sonne", напиток безалкогольный на зерновой основе "Квас Древнекиевский", напиток слабоалкогольный сильногазированный "Водка Лимон", "Росинка-Лимон".

Наталия Софиенко

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