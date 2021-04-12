Кабмин назвал перечень видов деятельности, работники которых получат 8000 грн госпомощи

Кабинет министров составил перечень видов экономической деятельности, по которым физические-лица предприниматели и наемные работники в красных карантинных зонах имеют право на получение госпомощи в сумме 8000 грн. Соответствующее постановление обнародовано на Правительственном портале.

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Госпомощь 8 000 грн предусмотрена для ФОП и наемных работников, задействованных в таких видах деятельности:

Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

Рзничная торговля одеждой в рспециализированных магазинах;

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля товарами, не бывшими ув употреблении, в специализированных магазинах;

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

Другие виды розничной торговли вне магазинов;

Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

Поставка готовых блюд для событий;

Обслуживание напитками;

Демонстрация кинофильмов;

Организования конгрессов и торговых выставок;

Театральная и концертная деятельность;

Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

Функционирование театральных и концертных залов;

Функционирование библиотек и архивов;

Функционирование музеев;

Функционирование спортивных сооружений;

Деятельность спортивных клубов;

Деятельность фитнес-центров;

Функционирование аттракционов и тематических парков;

Организования других видов отдыха и развлечений;

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

Деятельность по обеспечению физического комфорта.

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Наталия Софиенко

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