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Кабмин назвал перечень видов деятельности, работники которых получат 8000 грн госпомощи

12.04.2021, 12:59
Кабмин назвал перечень видов деятельности, работники которых получат 8000 грн госпомощи - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабинет министров составил перечень видов экономической деятельности, по которым физические-лица предприниматели и наемные работники в красных карантинных зонах имеют право на получение госпомощи в сумме 8000 грн. Соответствующее постановление обнародовано на Правительственном портале.

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Госпомощь 8 000 грн предусмотрена для ФОП и наемных работников, задействованных в таких видах деятельности:

Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;
Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
Рзничная торговля одеждой в рспециализированных магазинах;
Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
Розничная торговля товарами, не бывшими ув употреблении, в специализированных магазинах;
Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
Розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
Другие виды розничной торговли вне магазинов;
Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
Поставка готовых блюд для событий;
Обслуживание напитками;
Демонстрация кинофильмов;
Организования конгрессов и торговых выставок;
Театральная и концертная деятельность;
Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
Функционирование театральных и концертных залов;
Функционирование библиотек и архивов;
Функционирование музеев;
Функционирование спортивных сооружений;
Деятельность спортивных клубов;
Деятельность фитнес-центров;
Функционирование аттракционов и тематических парков;
Организования других видов отдыха и развлечений;
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
Деятельность по обеспечению физического комфорта.

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Наталия Софиенко
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