Комитет Рады рекомендовал принять законопроект, меняющий условия продажи госбанков
Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №11474, который позволит продавать любую долю государственных банков. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
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"Комитет рекомендовал принять законопроект N11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков во втором чтении", отметил Гетманцев.
Законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство, а также разрешает продажу любой доли государства в банке. В действующем законе предусмотрена продажа всего 100% акций государства.
Также законопроектом повышаются требования к компаниям, которые государство может привлекать в качестве финансовых советников для продажи. Международные доноры также могут участвовать в выборе финансовых советников и в самой процедуре продажи.
Согласно законопроекту, правила определения цены и проведения аукциона будут обновлены в соответствии с рекомендациями Всемирного банка. Кроме этого, будет учтена возможность участия только одного инвестора.
Гетманцев отмечает, что законопроект предусматривает "усиленную прозрачность проведения процедуры продаж путем увеличения объема информации, подлежащей обнародованию, и проведения торгов через электронную торговую систему".
- Верховная Рада 5 сентября приняла за основу законопроект №11474 "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков".
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