Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, що змінить умови продажу держбанків

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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №11474, що дозволить продавати будь-яку частку державних банків. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

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"Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт N11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків у другому читанні", зазначив Гетманцев.

Законопроєкт розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава, а також дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку. У чинному законі передбачений продаж лише 100% акцій держави.

Також законопроєктом підвищуються вимоги до компаній, які держава може залучати як фінансових радників для продажу. Міжнародні донори також зможуть брати участь у виборі фінансових радників і в самій процедурі продажу.

Згідно із законопроєктом, правила щодо визначення ціни та проведення аукціону будуть оновлені відповідно до рекомендацій Світового банку. Окрім цього, буде враховано можливість участі лише одного інвестора.

Гетманцев зазначає, що законопроєкт передбачає "посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему".