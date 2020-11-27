Марченко рассказал, почему Украина не получила и половины запланированных займов

Украина в этом году недополучила более $3 млрд от международных финансовых организаций из-за неприятия законов вовремя, и решения судей. Об этом в эфире "Право на власть" сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Бюджет, который принимался (изменения в бюджет на 2020 год - ред.) в Раде в апреле предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более $6 млрд. Сейчас реально мы не получили более $3 млрд. По разным причинам. В частности из-за неприятия законов вовремя, и из-за решения судей", – сказал Марченко.

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На 2020 год бюджетом предусматривались заимствования в размере 457 миллиардов гривень, сюда входили как внутренние заимствования, так и внешние.

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От МВФ планировали привлечь около 3,5 миллиардов долларов в этом году, это должно было разблокировать финансирование Всемирного банка — еще до миллиарда, также в планах получить макрофинансовую помощь от ЕС на 500 миллионов евро плюс 1,2 миллиарда евро, которые мы можем получить дополнительно.

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Наталия Софиенко

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