Международные резервы Украины увеличились до $57,7 млрд, обновив исторический максимум
Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года выросли до $57,66 миллиарда, что на 0,6% больше, чем в предыдущем месяце, сообщил НБУ на своем сайте.
Это новый исторический максимум.
Рост резервов продолжается шесть месяцев подряд, хотя в январе его темпы существенно замедлились.
В течение месяца на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $3,12 миллиарда через счета Всемирного банка, тогда как на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплатили всего $310,7 миллиона. Еще $171,6 миллиона Украина уплатила Международному валютному фонду.
В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 20,7% до $3,73 миллиарда.
Кроме того, благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $1,45 миллиарда.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование шести месяцев будущего импорта.
- В январе НБУ существенно улучшил прогноз по международным резервам. Теперь он прогнозирует, что в 2026 году они вырастут до $65 миллиардов, а в 2027-м – до $72,9 миллиарда.
