Международные резервы Украины увеличились до $57,7 млрд, обновив исторический максимум

Рост золотовалютных резервов в Украине продолжается шесть месяцев подряд, хотя в январе его темпы существенно замедлились

Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года выросли до $57,66 миллиарда, что на 0,6% больше, чем в предыдущем месяце, сообщил НБУ на своем сайте.

Это новый исторический максимум.

Рост резервов продолжается шесть месяцев подряд, хотя в январе его темпы существенно замедлились.

В течение месяца на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $3,12 миллиарда через счета Всемирного банка, тогда как на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплатили всего $310,7 миллиона. Еще $171,6 миллиона Украина уплатила Международному валютному фонду.

В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 20,7% до $3,73 миллиарда.

Кроме того, благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $1,45 миллиарда.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование шести месяцев будущего импорта.