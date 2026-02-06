Міжнародні резерви України збільшилися до $57,7 млрд, оновивши історичний максимум

Зростання золотовалютних резервів в Україні продовжується шість місяців поспіль, хоча у січні його темпи суттєво сповільнилися

Фото: пресслужба НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року зросли до $57,66 мільярда, що на 0,6% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив НБУ на своєму сайті.

Це новий історичний максимум.

Зростання резервів продовжується шість місяців поспіль, хоча у січні його темпи суттєво сповільнилися.

Протягом місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3,12 мільярда через рахунки Світового банку, тоді як на обслуговування й погашення державного боргу в іноземній валюті виплатили всього $310,7 мільйона. Ще $171,6 мільйона Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7% до $3,73 мільярда.

Окрім того, завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $1,45 мільярда.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування шести місяців майбутнього імпорту.