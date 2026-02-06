Міжнародні резерви України збільшилися до $57,7 млрд, оновивши історичний максимум
Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року зросли до $57,66 мільярда, що на 0,6% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив НБУ на своєму сайті.
Це новий історичний максимум.
Зростання резервів продовжується шість місяців поспіль, хоча у січні його темпи суттєво сповільнилися.
Протягом місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3,12 мільярда через рахунки Світового банку, тоді як на обслуговування й погашення державного боргу в іноземній валюті виплатили всього $310,7 мільйона. Ще $171,6 мільйона Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.
У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7% до $3,73 мільярда.
Окрім того, завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $1,45 мільярда.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування шести місяців майбутнього імпорту.
- У січні НБУ суттєво покращив прогноз щодо міжнародних резервів. Тепер він прогнозує, що у 2026 році вони зростуть до $65 мільярдів, а у 2027-му – до $72,9 мільярда.
