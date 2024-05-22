Минфин с начала полномасштабной войны продал ОВГЗ на триллион гривен
Министерство финансов с начала полномасштабной войны продало облигации внутреннего государственного займа на сумму более 1 трлн грн, сообщила пресс-служба министерства в среду, 22 мая.
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"Инвестиции в облигации стали вторым по объему источником финансирования госбюджета после международной помощи", — сказал министр финансов Сергей Марченко.
Всего в обращении сейчас находится ОВГЗ на сумму свыше 1,6 трлн гривен, из которых доля коммерческих банков – 42,2%, Нацбанка – 41,5%, юридических лиц – 10%, физических лиц – 3,8%, нерезидентов – 2,4%, территориальных общин – 0,1%.
Марченко указал на значительный рост интереса к облигациям со стороны физических лиц. Если в 2016 году инвестиции физлиц составляли всего 100 млн грн, то с начала полномасштабного вторжения объем вложений физических лиц пересек отметку 60 млрд грн.
Также значительно увеличили свою заинтересованность в покупке ОВГЗ юридические лица.
Облигации и налоги – два основных внутренних источника финансирования государственного бюджета. Запланированные государственные расходы Украины в 2024 году составляют 3,36 трлн грн.
- Гривневые ОВГЗ превышают доходность банковских депозитов в 1,5 раза.