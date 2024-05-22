Мінфін з початку повномасштабної війни продав ОВДП на трильйон гривень

Сума грошей, залучених Україною від продажу облігацій внутрішньої позики, перевищила трильйон гривень з початку повномасштабної російської агресії

Фото: Сергій Марченко / Facebook

Міністерство фінансів з початку повномасштабної війни продало облігації внутрішньої державної позики на суму понад 1 трлн грн, повідомила пресслужба міністерства в середу, 22 травня.

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"Інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

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Усього в обігу нині перебуває ОВДП на суму понад 1,6 трлн гривень, з яких частка комерційних банків – 42,2%, Нацбанку – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

Джерело: Міністерство фінансів України

Марченко вказав на значне зростання інтересу до облігацій з боку фізичних осіб. Якщо у 2016 році інвестиції фізосіб становили лише 100 млн грн, то з початку повномасштабного вторгнення обсяг вкладень фізичних осіб перетнув позначку 60 млрд грн.

Так само значно збільшили свою зацікавленість до купівлі ОВДП юридичні особи.

Облігації та податки – два основні внутрішні джерела фінансування державного бюджету. Заплановані державні видатки України у 2024 році становлять 3,36 трлн грн.