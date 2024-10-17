Monobank запустил новую функцию для разделения чеков между несколькими людьми

Фото: Олег Гороховский

Украинский виртуальный банк monobank запустил в своем приложении новую услугу, позволяющую разделить чек между несколькими людьми – "Групповые расходы". Об этом сообщил соучредитель банковского приложения Олег Гороховский.

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"Представьте: каждую пятницу вы ходите с коллегами в бильярд. Всегда кто-то один заплатит за все напитки, кто-то – за бронь стола, а кто-то – за кухню. Делить эти чеки между всеми, кто ел/пил/отдыхал, теперь очень просто", – отметил Гороховский.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо создать группу с контактами, добавить туда расходы по выписке или ввести их вручную, а затем выбрать, кто из контактов, сколько денег должен послать.

"И больше не нужно копировать карточку, сбрасывать по чатам вместе с фоткой чека. Вишенка на торте: можете раз в сутки отправить напоминание от монобанка всем, кто еще не вернул деньги", – резюмировал Гороховский.