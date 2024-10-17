monobank запустив нову функцію для поділу чеків між кількома людьми

Фото: Олег Гороховський

Український віртуальний банк monobank запустив у своєму застосунку нову послугу, що дозволяє розділити чек між кількома людьми – "Групові витрати". Про це повідомив співзасновник банківського застосунку Олег Гороховський.

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"Уявіть: щоп’ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось – за бронь столу, а хтось – за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв/пив/відпочивав, тепер дуже просто", – зазначив Гороховський.

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно створити групу з контактами, додати туди витрати з виписки або ввести їх вручну, а потім обрати, хто з контактів скільки грошей повинен надіслати.

"І більше не треба копіювати картку, скидати по чатах разом із фоткою чека. Вишенька на торті: можете раз на добу відправити нагадування від монобанку всім, хто ще не повернув гроші", – резюмував Гороховський.