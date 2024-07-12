Український банк увійшов до списку найкращих 250 фінтех-компаній світу
Фото: depositphotos.com

Український monobank увійшов до списку 250 найкращих фінтех-компаній світу у 2024 році, який щороку публікує CNBS спільно з дослідницькою фірмою Statista.

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Банк потратив до рейтингу вже вдруге. 

Рейтинг охоплює вісім категорій фінтех-компаній: альтернативні фінанси, банківські рішення, бізнес-процеси, цифрові активи, фінансове планування, необанкінг, платежі та управління капіталом.

monobank увійшов до категорії "необанкінг" із ще 34 компаніями.

"Необанки, що є частиною першої хвилі фінтех-технологій, завоювали популярність завдяки привабливому дизайну, недорогим продуктам та підходу, заснованому лише на цифрових технологіях, що зменшило накладні витрати порівняно зі звичайними офісами", – зазначають автори дослідження.

За даними Statista, з 2014 року було створено понад 460 необанків.

За останні кілька років високі відсоткові ставки допомогли необанкам вперше розпочати заробляти гроші на своїх користувачах завдяки збільшенню відсоткових доходів. За даними Statista, у 2023 році необанки заробили $650,2 млрд сукупного чистого процентного доходу по всьому світу.

Український банк увійшов до списку найкращих 250 фінтех-компаній світу

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