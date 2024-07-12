Украинский банк вошел в список лучших 250 финтех-компаний мира

Банк включен в рейтинг уже во второй раз

Фото: depositphotos.com

Украиский monobank вошел в список 250 лучших финтех-компаний мира в 2024 году, который ежегодно публикует CNBS совместно с исследовательской фирмой Statista.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Банк включен в рейтинг уже во второй раз.

Рейтинг охватывает восемь категорий финтех-компаний: альтернативные финансы, банковские решения, бизнес-процессы, цифровые активы, финансовое планирование, необанкинг, платежи и управление капиталом.

monobank вошел в категорию "необанкинг" с еще 34 компаниями.

"Необанки, являющиеся частью первой волны финтех-технологий, завоевали популярность благодаря привлекательному дизайну, недорогим продуктам и подходу, основанному только на цифровых технологиях, что уменьшило накладные расходы по сравнению с обычными офисами", — отмечают авторы исследования.

По данным Statista, с 2014 года было создано более 460 необанков.

За последние несколько лет высокие процентные ставки помогли необанкам впервые начать зарабатывать деньги на своих пользователях за счет увеличения процентных доходов. По данным Statista, в 2023 году необанки заработали $650,2 млрд совокупного чистого процентного дохода по всему миру.

10 июля 2024 года украинский банк возглавил список самых эффективных в Восточной и Центральной Европе.

Читайте также: Приват, Ощад и другие. Кто вошел в рейтинг самых прибыльных банков в 2024-м