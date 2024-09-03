НБУ аннулировал лицензию финансовой компании, которая в течение трех лет нарушала законы

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Национальный банк аннулировал лицензию финансовой компании Money4YOU (ООО "Манифою"), которая выдает микрокредиты, а также наложил на нее штраф на сумму 4,28 млн грн. Об этом сообщает НБУ.

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Согласно данным Нацбанка, организация не указывала в договорах о потребительском кредите дневную процентную ставку и ее расчет.

Кроме того, Money4YOU нарушила законы "О потребительском кредитовании", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "Об электронной коммерции", а также несколько положений НБУ.

С 2021 по 2023 годы Нацбанк применял к Money4YOU меры влияния за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и предоставление недостоверной информации по запросам НБУ с целью рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг.

Нацбанк также применяет меры влияния еще к двум финансовым организациям, занимающимся кредитованием бизнеса: Fi Active (ООО "Финанс Инвест Актив") и Safra Finance (ООО "Сафра финанс").

Fi Active было аннулировано лицензию, поскольку, согласно данным НБУ, компания отказалась от инспекционной проверки, а Safra Finance должна исправить нарушение законодательства о регулировании деятельности по предоставлению финансовых услуг до 30 сентября 2024 года.