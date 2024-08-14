Нацбанк оштрафовал две финансовых компании, которые выдают микрозаймы

НБУ обнаружил нарушения у микрокредитных организаций Miloan и НаВсе

Фото: Depositphotos

Национальный банк во время инспекционной проверки выявил нарушения у микрокредитных организаций Miloan (ООО "Милоан") и НаВсе (ООО "Укр Кредит Финанс"). Об этом сообщил НБУ.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Компанию "НаВсе", выдающую микрозаймы, оштрафовали на 2,95 млн грн за нарушение законов "О потребительском кредитовании", "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "Об электронных документах и электронном документообороте" и положений о лицензировании и регистрации, авторизации, дополнительные требования к договорам и т.п.

Организацию Miloan, также занимающуюся микрозаймами, оштрафовали на 1,75 млн грн за нарушение законов "О потребительском кредитовании", "Об организации формирования и обращения кредитных историй" и нескольких положений НБУ.

Обе компании также обязаны устранить нарушения и принять меры по недопущению нарушений в дальнейшей деятельности.