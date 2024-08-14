Нацбанк оштрафовал две финансовых компании, которые выдают микрозаймы
Национальный банк во время инспекционной проверки выявил нарушения у микрокредитных организаций Miloan (ООО "Милоан") и НаВсе (ООО "Укр Кредит Финанс"). Об этом сообщил НБУ.
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Компанию "НаВсе", выдающую микрозаймы, оштрафовали на 2,95 млн грн за нарушение законов "О потребительском кредитовании", "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "Об электронных документах и электронном документообороте" и положений о лицензировании и регистрации, авторизации, дополнительные требования к договорам и т.п.
Организацию Miloan, также занимающуюся микрозаймами, оштрафовали на 1,75 млн грн за нарушение законов "О потребительском кредитовании", "Об организации формирования и обращения кредитных историй" и нескольких положений НБУ.
Обе компании также обязаны устранить нарушения и принять меры по недопущению нарушений в дальнейшей деятельности.
- 30 апреля 2024 года НБУ оштрафовал АО "А-Банк" на 258 400 грн за нарушение закона об информировании клиентов об условиях кредитования.
- 3 июня Нацбанк оштрафовал Ощадбанк за нарушения на платежном рынке на 170 000 грн.
- 8 июля НБУ оштрафовал банк Томаша Фиалы, Швидко Гроші и Moneyveo за нарушение финмониторинга. Самый большой штраф получил сервис микрокредитов Moneyveo.