Нацбанк оштрафував дві фінансові компанії, що видають мікропозики
Національний банк під час інспекційної перевірки виявив порушення у мікрокредитних організацій Miloan (ТОВ "Мілоан") та НаВсе (ТОВ "Укр Кредит Фінанс"). Про це повідомив НБУ.
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Компанію "НаВсе", що видає мікропозики, оштрафували на 2,95 млн грн за порушення законів "Про споживче кредитування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про електронні документи та електронний документообіг" та положень про ліцензування й реєстрацію, авторизацію, додаткові вимоги до договорів тощо.
Організацію Miloan, що також займається мікропозиками, оштрафували на 1,75 млн грн за порушення законів "Про споживче кредитування", "Про організацію формування та обігу кредитних історій" та кількох положень НБУ.
Обидві компанії також зобовʼязані усунути порушення та вжити заходів для недопущення порушень у подальшій діяльності.
- 30 квітня 2024 року НБУ оштрафував АТ "А-Банк" на 258 400 грн за порушення закону про інформування клієнтів щодо умов кредитування.
- 3 червня Нацбанк оштрафував Ощадбанк за порушення на платіжному ринку на 170 000 грн.
- 8 липня НБУ оштрафував банк Томаша Фіали, Швидко Гроші та Moneyveo за порушення фінмоніторингу. Найбільший штраф отримав сервіс мікрокредитів Moneyveo.