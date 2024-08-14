Нацбанк оштрафував дві фінансові компанії, що видають мікропозики

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Національний банк під час інспекційної перевірки виявив порушення у мікрокредитних організацій Miloan (ТОВ "Мілоан") та НаВсе (ТОВ "Укр Кредит Фінанс"). Про це повідомив НБУ.

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Компанію "НаВсе", що видає мікропозики, оштрафували на 2,95 млн грн за порушення законів "Про споживче кредитування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про електронні документи та електронний документообіг" та положень про ліцензування й реєстрацію, авторизацію, додаткові вимоги до договорів тощо.

Організацію Miloan, що також займається мікропозиками, оштрафували на 1,75 млн грн за порушення законів "Про споживче кредитування", "Про організацію формування та обігу кредитних історій" та кількох положень НБУ.

Обидві компанії також зобовʼязані усунути порушення та вжити заходів для недопущення порушень у подальшій діяльності.