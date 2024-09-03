Нацбанк анулював ліцензію фінансовій компанії, яка протягом трьох років порушувала закони

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Національний банк анулював ліцензію фінансовій компанії Money4YOU (ТОВ "Маніфою"), що видає мікрокредити, а також наклав на неї штраф на суму 4,28 млн грн. Про це повідомляє НБУ.

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Згідно з даними Нацбанку, організація не зазначала в договорах про споживчий кредит денну процентну ставку та її розрахунок.

Окрім цього, Money4YOU порушила закони "Про споживче кредитування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про електронну комерцію", а також кілька положень НБУ.

З 2021-го до 2023 року Нацбанк застосовував до Money4YOU заходи впливу за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та надання недостовірної інформації на запити НБУ з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг.

Нацбанк також застосовує заходи впливу ще до двох фінансових організацій, що займаються кредитуванням бізнесу: Fi Active (ТОВ "Фінанс Інвест Актив") та Safra Finance (ТОВ "Сафра фінанс").

Fi Active було анульовано ліцензію, бо, згідно з даними НБУ, компанія відмовилась від інспекційної перевірки, а Safra Finance має виправити порушення законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг до 30 вересня 2024 року.