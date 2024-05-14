НБУ отказался увеличить сроки возврата экспортной выручки: Очень опасно

Глава Нацбанка Андрей Пышный встретился с бизнесом, чтобы объяснить, почему расширять сроки возврата экспортной выручки сейчас невозможно

Андрей Пышный (Фото: Facebook-страница главы НБУ)

Национальный банк считает преждевременным увеличение сроков возврата валютной выручки, о котором просит бизнес. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный после встречи с Американской торговой палатой в Украине и Европейской бизнес-ассоциацией.

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"За последний месяц мы получили ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но мы пока не видим достаточных оснований для этого", — говорится на Facebook-странице Пышного.

Он напомнил, что Нацбанк недавно утвердил самый большой с начала полномасштабной войны пакет валютных смягчений и уже готовит следующий.

"НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки. Первые будут создавать дополнительный спрос на иностранную валюту, вторые – скажутся на уменьшении предложения. Делать одномоментно разновекторные вещи – очень опасно", — сказал он.

После сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за первый квартал 2024 года было положительным и в среднем составило $134 млн в месяц. До принятия этого решения во втором полугодии 2023 года оно было отрицательным, в среднем – $1,3 млрд в месяц.

"Учитывая все это, запросы об увеличении предельных сроков расчетов по аграрной продукции до 180 дней, а тем более до 360 дней по отдельным отраслям должны быть пересмотрены и согласованы с нашими возможностями и приоритетами", — сказал Пышный.