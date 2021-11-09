НБУ отсудил Белоцерковскую ТЭЦ у Жеваго: начата процедура принудительного взыскания

Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции начал процедуру принудительного взыскания на переданный в ипотеку Национальному банку имущественный комплекс, принадлежащий ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Исполнительное производство открыто во исполнение решения Хозяйственного суда Киевской области от 22 июня 2021 года.

Однако, в сообщении отмечается, что руководство компании и другие лица пытаются сделать невозможным взыскание залогового имущества.

"1 ноября 2021 ООО "Альтера Финанс" подало заявление в Хозяйственный суд Киевской области об открытии производства по делу о банкротстве ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль", – говорится в сообщении.

Белоцерковская ТЭЦ является имущественным поручителем по обязательствам банка Финансы и Кредит перед НБУ по ряду кредитов. Залоговая стоимость недвижимого имущества на начало 2015 года составила 1,971 млрд грн (в соответствии с договором ипотеки). В 2015 году Константин Жеваго, на тот момент являвшийся владельцем банка, заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по кредитным договорам, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности.

В сентябре 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк Финансы и Кредит. В конце 2020 года НБУ отсудил ряд объектов недвижимости у компании и завода Жеваго в Киеве. 21 января 2021 года Белоцерковская ТЭЦ проиграла суд налоговой службе на 736 млн грн.

19 октября Северный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу и оставил без изменений решение первой инстанции, которым в счет погашения долга банка Финансы и Кредит по рефинансированию в размере 1,5 млрд грн решил взыскать в пользу Нацбанка единый имущественный комплекс ТЭЦ, а также оборудование, инвентарь и транспорт.

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Анна Лыса-Кузмич

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