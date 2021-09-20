НБУ вчетверо сократил выкуп валюты на межбанке

Национальный банк 13-17 сентября выкупил с межбанковского валютного рынка $20 млн. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ.

Все $20 млн НБУ приобрел по лучшей цене покупки иностранной валюты (Matching).

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Отмечается, что регулятор сократил выкуп валюты с межбанка в 4 раза по сравнению с позапрошлой неделей.

При этом Нацбанк уже две недели не проводил интервенции по продаже валюты на межбанке.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке $1639,2 млн и продал $197 млн. Чистая покупка валюты составила $1442,2 млн.

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В июле украинцы продали более $2 млрд в эквиваленте наличными. Это был самый крупный месячный объем операций по продаже иностранной валюты за всю историю наблюдений.

В августе также увеличился спрос физических лиц на покупку валюты.

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Наталия Софиенко

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