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НБУ вчетверо сократил выкуп валюты на межбанке

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 14:40
НБУ вчетверо сократил выкуп валюты на межбанке - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Национальный банк 13-17 сентября выкупил с межбанковского валютного рынка $20 млн. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ.

Все $20 млн НБУ приобрел по лучшей цене покупки иностранной валюты (Matching).

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Отмечается, что регулятор сократил выкуп валюты с межбанка в 4 раза по сравнению с позапрошлой неделей.

При этом Нацбанк уже две недели не проводил интервенции по продаже валюты на межбанке.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке $1639,2 млн  и продал $197 млн. Чистая покупка валюты составила $1442,2 млн.

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Наталия Софиенко
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