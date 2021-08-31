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Украинцы начали скупать валюту: спрос растет

31.08.2021, 12:37
Украинцы начали скупать валюту: спрос растет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине в августе увеличился спрос физических лиц на покупку валюты. Об этом сообщил глава совета Национального банка Богдан Данилишин.

По его данным, с начала августа чистая покупка иностранной валюты населением составила $250 млн, что сократило чистую продажу валюты с начала года до $1,8 млрд.

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"Закрепление тенденции к увеличению спроса населения на иностранную валюту будет ограничивать возможности данного сегмента рынка в удержании баланса спроса и предложения на валютном рынке", – считает Данилишин.

Глава совета НБУ отметил, что чистая продажа иностранной валюты Нацбанком на прошлой неделе составила $20,5 млн, тогда как с начала года чистая покупка регулятором на межбанковском рынке составляла почти $1,2 млрд.

Также Данилишин сообщил, что международные резервы НБУ, с учетом полученных от МВФ средств, увеличились на прошлой неделе до $31,5 млрд, что позволило достичь 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критериям МВФ.

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Юрий Тарасовский
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валюта курс доллара Богдан Данилишин﻿
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