Украинцы начали скупать валюту: спрос растет
В Украине в августе увеличился спрос физических лиц на покупку валюты. Об этом сообщил глава совета Национального банка Богдан Данилишин.
По его данным, с начала августа чистая покупка иностранной валюты населением составила $250 млн, что сократило чистую продажу валюты с начала года до $1,8 млрд.
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"Закрепление тенденции к увеличению спроса населения на иностранную валюту будет ограничивать возможности данного сегмента рынка в удержании баланса спроса и предложения на валютном рынке", – считает Данилишин.
Глава совета НБУ отметил, что чистая продажа иностранной валюты Нацбанком на прошлой неделе составила $20,5 млн, тогда как с начала года чистая покупка регулятором на межбанковском рынке составляла почти $1,2 млрд.
Также Данилишин сообщил, что международные резервы НБУ, с учетом полученных от МВФ средств, увеличились на прошлой неделе до $31,5 млрд, что позволило достичь 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитным критериям МВФ.
- В июле украинцы продали более $2 млрд в эквиваленте наличными. Это был самый крупный месячный объем операций по продаже иностранной валюты за всю историю наблюдений.
- 24 августа Украина получила $2,7 млрд от МВФ. В НБУ считают, что эта помощь даст возможность повысить ликвидность и уровень резервов. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает за счет средств МВФ повысить соцвыплаты.
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