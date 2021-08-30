UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

$2,7 млрд от МВФ позволят увеличить соцвыплаты – Шмыгаль

30.08.2021, 12:16
$2,7 млрд от МВФ позволят увеличить соцвыплаты – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

$2,7 млрд, которые Украина получила от Международного валютного фонда в рамках общего распределения СПЗ, позволят увеличить социальные выплаты для украинцев. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, помощь от МВФ будет способствовать макроэкономической стабильности и позволит увеличить соцвыплаты. Он добавил, что безвозмездная выплата от МВФ направлена на восстановление экономики и преодоление последствий пандемии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

На последнем заседании Кабмина (26 августа) Шмыгаль заявлял, что получение транша в $2,7 млрд не влияет на сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by.

LIGA.net направила запрос в Министерство финансов, а также в Министерство социальной политики.

Читайте также
Украина получила от МВФ $2,7 млрд. Без реформ и почти бесплатно. Как так?

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ социальные выплаты $2,7 млрд от мвф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 