$2,7 млрд от МВФ позволят увеличить соцвыплаты – Шмыгаль
$2,7 млрд, которые Украина получила от Международного валютного фонда в рамках общего распределения СПЗ, позволят увеличить социальные выплаты для украинцев. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, помощь от МВФ будет способствовать макроэкономической стабильности и позволит увеличить соцвыплаты. Он добавил, что безвозмездная выплата от МВФ направлена на восстановление экономики и преодоление последствий пандемии.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
На последнем заседании Кабмина (26 августа) Шмыгаль заявлял, что получение транша в $2,7 млрд не влияет на сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by.
LIGA.net направила запрос в Министерство финансов, а также в Министерство социальной политики.
- 24 августа Украина получила $2,7 млрд от МВФ. Цель этих выплат – удовлетворить глобальную потребность в повышении ликвидности и уровня резервов, заявляли в НБУ. Президент Владимир Зеленский считает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии