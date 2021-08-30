$2,7 млрд от МВФ позволят увеличить соцвыплаты – Шмыгаль

$2,7 млрд, которые Украина получила от Международного валютного фонда в рамках общего распределения СПЗ, позволят увеличить социальные выплаты для украинцев. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, помощь от МВФ будет способствовать макроэкономической стабильности и позволит увеличить соцвыплаты. Он добавил, что безвозмездная выплата от МВФ направлена на восстановление экономики и преодоление последствий пандемии.

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На последнем заседании Кабмина (26 августа) Шмыгаль заявлял, что получение транша в $2,7 млрд не влияет на сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by.

LIGA.net направила запрос в Министерство финансов, а также в Министерство социальной политики.

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Александр Мясищев

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