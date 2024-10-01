НБУ выпустил памятную монету с Усиком – фото

Фото: НБУ

Национальный банк выпустил в обращение памятную монету "Абсолютный", посвященную украинскому боксеру, абсолютному чемпиону мира в сверхтяжелом весе Александру Усику. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Усик в мае 2024 года впервые за последние четверть века стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и объединил сразу четыре пояса.

"Яркая победа Александра Усика занимает почетное место на Олимпе украинского спорта. Благодаря его непобедимой силе духа и несокрушимой вере весь мир знает, что даже в самые сложные времена украинцы способны на большие свершения", – сказал глава Национального банка Андрей Пышный, презентуя памятную монету.

Сам боксер присоединился к презентации онлайн.

Фото: НБУ

Фото: НБУ

На аверсе монеты на зеркальном фоне изображен традиционный крымскотатарский орнамент, символизирующий крымские корни Александра Усика.

Этот узор, использованный в дизайне одного из образов спортсмена на "битве взглядов" перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира, подчеркивает неразрывную связь Крыма с Украиной.

На реверсе в центре композиции изображен стилизованный образ чемпиона-спортсмена на фоне абриса монумента "Батьківщина-мати" – символа несокрушимости и силы украинского народа.

Внизу слева и справа от силуэта чемпиона указаны надписи: 18.05.2024 (дата проведения боя), АБСОЛЮТНЫЙ и UNDISPUTED (титул, который завоевал спортсмен).

Дизайн монеты выполнила Александра Кучинская, скульпторы – Владимир Атаманчук и Владимир Демьяненко.

Фото: НБУ

Памятная монета "Абсолютный" введена в обращение 1 октября 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед". Тираж – до 50 000 штук.