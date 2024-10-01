НБУ випустив пам'ятну монету з Усиком – фото

Фото: НБУ

Національний банк випустив в обіг пам'ятну монету "Абсолютний", присвячену українському боксерові, абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександрові Усику. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Усик у травні 2024 року вперше за останню чверть століття став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі та об’єднав одразу чотири пояси.

"Яскрава перемога Олександра Усика посідає почесне місце на Олімпі українського спорту. Завдяки його непереможній силі духу та незламній вірі увесь світ знає, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі звершення", – сказав голова Національного банку Андрій Пишний, презентуючи пам’ятну монету.

Сам боксер приєднався до презентації онлайн.

Фото: НБУ

Фото: НБУ

На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика.

Цей візерунок, використаний у дизайні одного з образів спортсмена на "битві поглядів" перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу, підкреслює нерозривний зв’язок Криму з Україною.

На реверсі в центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона-спортсмена на тлі абрису монумента "Батьківщина-мати" – символа незламності та міцності українського народу.

Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), АБСОЛЮТНИЙ і UNDISPUTED (титул, який виборов спортсмен).

Дизайн монети виконала Олександра Кучинська, скульптори – Володимир Атаманчук та Володимир Дем’яненко.

Фото: НБУ

Пам’ятна монета "Абсолютний" введена в обіг 1 жовтня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – до 50 000 штук.