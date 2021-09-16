Офис привлечения инвестиций получил 23 заявки на проекты на более чем $2 млрд
Государственное агентство по привлечению инвестиций (UkraineInvest) получило 23 заявки на проекты от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $2 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает Укринформ.
"Инвестиционные няни в Украине есть. Ключевым учреждением определен UkraineInvest. Там уже 9 работников определены как сопровождающие лица для крупных инвестпроектов. На сегодня обратились 23 инвестора, которые хотят воспользоваться преимуществами этого закона. Общая сумма, которую они планируют вложить в Украину, составляет более $2 млрд", — сказал Шмыгаль.
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По его словам, часть этих инвесторов будет осуществлять свои инвестиции в этом году, а часть — в следующем.
Шмыгаль также прокомментировал свое поручение министрам, главам ОГА относительно создания или восстановления не менее чем одного производства с численностью работников от 500 до 3000 человек.
"Это, наверное, не совсем рыночный механизм, но он и не вне закона. Это в принципе — прямая обязанность каждого министра и главы ОГА на своей территории или в своей отрасли создавать условия и сопровождать вхождение инвестиционных предприятий с украинским или иностранным капиталом", — сказал Шмыгаль.
- В январе 2020 года президент Владимир Зеленский в Давосе представил программу для инвесторов, которая включает "налоговые каникулы" для них и персональных помощников от государства – investment nanny. В июле Офис президента представил законопроект об инвестиционных нянях. В декабре его приняла Верховная Рада, а в феврале 2021 года подписал президент Зеленский.
- 26 мая 2021 года председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия возглавил наблюдательный совет госучреждения Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.
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