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Офис привлечения инвестиций получил 23 заявки на проекты на более чем $2 млрд

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 10:35
Офис привлечения инвестиций получил 23 заявки на проекты на более чем $2 млрд - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Государственное агентство по привлечению инвестиций (UkraineInvest) получило 23 заявки на проекты от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $2 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает Укринформ. 

"Инвестиционные няни в Украине есть. Ключевым учреждением определен UkraineInvest. Там уже 9 работников определены как сопровождающие лица для крупных инвестпроектов. На сегодня обратились 23 инвестора, которые хотят воспользоваться преимуществами этого закона. Общая сумма, которую они планируют вложить в Украину, составляет более $2 млрд", — сказал Шмыгаль.

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По его словам, часть этих инвесторов будет осуществлять свои инвестиции в этом году, а часть — в следующем.

Шмыгаль также прокомментировал свое поручение министрам, главам ОГА относительно создания или восстановления не менее чем одного производства с численностью работников от 500 до 3000 человек.

"Это, наверное, не совсем рыночный механизм, но он и не вне закона. Это в принципе — прямая обязанность каждого министра и главы ОГА на своей территории или в своей отрасли создавать условия и сопровождать вхождение инвестиционных предприятий с украинским или иностранным капиталом", — сказал Шмыгаль.

Офис привлечения инвестиций (UkraineInvest) — постоянно действующий совещательный орган при Кабинете министров, который был создан постановлением правительства в октябре 2016 года с целью привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательного для инвестирования.

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Наталия Софиенко
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