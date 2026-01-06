Официальный курс доллара в Украине впервые превысил 42,5 грн

Гривня начала 2026 год с двух подряд исторических минимумов по отношению к доллару США

Фото: Валентина Полищук / LIGA.net

Национальный банк снизил официальный курс гривни по отношению к доллару, который начинает действовать 7 января, на 14 копеек – до 42,5634 за один доллар, говорится на сайте Нацбанка.

Это новый исторический максимум стоимости американского доллара в Украине. Предыдущий рекорд курса – 42,4208 грн/долл. – был установлен 6 января.

Официальный курс гривни по отношению к доллару (Источник: НБУ)

В госбюджете на 2026 год курс доллара заложен на уровне 45,7 грн, а евро – 49,4 грн.