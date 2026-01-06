Офіційний курс долара в Україні вперше перевищив 42,5 грн
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Національний банк знизив офіційний курс гривні щодо долара, що починає діяти 7 січня, на 14 копійок – до 42,5634 за один долар, йдеться на сайті Нацбанку.
Це новий історичний максимум вартості американського долара в Україні. Попередній рекорд курсу – 42,4208 грн/дол. – було встановлено 6 січня.
У держбюджеті на 2026 рік курс долара закладено на рівні 45,7 грн, а євро – 49,4 грн.
- В НБУ в листопаді заявили, що не мають ніяких цілей щодо якогось конкретного рівня обмінного курсу, коридору обмінного курсу чи контрольованої девальвації.
