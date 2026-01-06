Офіційний курс долара в Україні вперше перевищив 42,5 грн

Гривня почала 2026 рік з двох поспіль історичних мінімумів щодо долара США

Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net

Національний банк знизив офіційний курс гривні щодо долара, що починає діяти 7 січня, на 14 копійок – до 42,5634 за один долар, йдеться на сайті Нацбанку.

Це новий історичний максимум вартості американського долара в Україні. Попередній рекорд курсу – 42,4208 грн/дол. – було встановлено 6 січня.

Офіційний курс гривні щодо долара (Джерело: НБУ)

У держбюджеті на 2026 рік курс долара закладено на рівні 45,7 грн, а євро – 49,4 грн.