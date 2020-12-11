Помощь бизнесу: около 2 млн украинцев получат выплаты, подавать заявки можно с 14 декабря
Около 1 млн 700 тысяч человек, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина, получат 8000 грн, которые обещали ранее. Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.
По его словам, наибольшая доля – это помощь для тех наемных работников, которые не будут работать.
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Качка отметил, что 8000 грн – это "достаточная" сумма для большинства людей.
"8000 грн для многих людей, которые работают на достойной, но не высокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают гораздо больше денег, эти средства мизерные. Но с перспективы человека, который имеет зарплату от 10 000 до 30 000 грн. Для них 8000 грн помощи является достаточной суммой", – сказал Качка.
По его словам, оформить единоразовое пособие от государства в приложении "Дия" можно будет с 14 декабря. "Двух недель вполне достаточно, чтобы эффективно раздать эти средства", – отметил он.
Заявление необходимо подать до 21 декабря. Список на выплату согласно поданным заявлениям будет формировать Минцифры, которое передаст данные в Пенсионный фонд. К 24 декабря все заявления будут обработаны, после чего начнутся выплаты.
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- 23 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей на период карантина выходного дня.
- 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые предусматривают поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина.
- 26 ноября Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №4429 о поддержке бизнеса на время карантина.
- 4 декабря Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект.
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