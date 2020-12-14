Помощь для бизнеса: за 10 часов портал "Дия" получил более 5000 заявок
На портале "Дия" за 10 часов зарегистрировали уже более пять тысяч заявок на единоразовую денежную помощь для ФЛП (ФОП-укр.) и наемных работников. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Тelegram.
"С сегодняшнего дня портал "Дия" начал принимать заявки на получение 8000 грн единоразового пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5000 человек", – написал Шмыгаль.
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Он напомнил, что наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.
Сделать это можно на портале "Дия" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Послуги". Глава правительства также отметил, что заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.
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- 23 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей на период карантина выходного дня.
- 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые предусматривают поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина.
- 26 ноября Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №4429 о поддержке бизнеса на время карантина.
- 4 декабря Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект.
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