Помощь для бизнеса: за 10 часов портал "Дия" получил более 5000 заявок

На портале "Дия" за 10 часов зарегистрировали уже более пять тысяч заявок на единоразовую денежную помощь для ФЛП (ФОП-укр.) и наемных работников. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Тelegram.

"С сегодняшнего дня портал "Дия" начал принимать заявки на получение 8000 грн единоразового пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5000 человек", – написал Шмыгаль.

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Он напомнил, что наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Сделать это можно на портале "Дия" в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел "Послуги". Глава правительства также отметил, что заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.

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Наталия Софиенко

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