Причин сломя голову бежать и скупать доллары или евро нет, – банкир

На валютном рынке может сказаться колебание курса доллара и повышение роли швейцарского франка и британского фунта стерлингов

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Во втором квартале ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. Монетарные меры НБУ, влияющие на прочность гривны снизят спрос на валюту, а значит, Нацбанк может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

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Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

"Во втором квартале ситуация на валютном рынке будет более или менее прогнозируемой: Нацбанк будет следить за рынком, а принятые монетарные меры вместе с действующей стратегией "управляемой гибкости" могут минимизировать текущие курсовые колебания", – отметил он.

Кроме монетарных изменений и эффективности режима "управляемой гибкости", важным фактором, который может сказаться на валютном рынке, эксперт называет колебания курса доллара вместе с повышением роли других надежных валют (швейцарского франка или Британского фунта стерлингов) и ситуативную переориентацию инвесторов на рынок драгоценных.

"Введение новых пошлин США может стать причиной ситуативного ослабления доллара. Однако стоит отметить, что ни доллару, ни евро не грозит системный "обвал", ведь эти валюты и будут достаточно прочными, а их стоимость подкреплена ролью США и ЕС в мировой экономике", – отметил Сергей Мамедов.

Банкир ожидает, что во втором квартале коридор валютных изменений официального курса составит в среднем 41,8–42,8 грн/$. Следовательно, с начала года и до июля официальный курс доллара потенциально вырастет максимум на 1,8%.

"Пока трудно прогнозировать ситуацию на фронте и перспективы завершения войны. Кроме того, коварство врага безгранична, что затрудняет анализ причиненного вреда для общества, экономики, инфраструктуры и т.д. Вместе с тем, опираясь на текущую ситуацию, можем несколько успокоить граждан: пока отсутствуют причины, которые могли бы заставить евро". лобус Банка.

С точки зрения банкира, НБУ, как основной игрок на валютном рынке, проводит достаточно взвешенную и эффективную политику, и в случае необходимости / угрозы готов оперативно вмешаться, принять необходимые меры, которые делают невозможными любые стремительные и негативные явления.