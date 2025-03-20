Причин стрімголов бігти й скуповувати долари або євро немає – банкір

На валютному ринку може позначитися коливання курсу долара й підвищення ролі швейцарського франка та британського фунта стерлінгів

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У другому кварталі ситуація на українському валютному ринку буде залишатися відносно стабільною. Монетарні заходи НБУ, що впливають на міцність гривні знизять попит на валюту, а відтак Нацбанк може скоротити обсяг валютних інтервенцій для підтримки балансу між попитом і пропозицією.

Таку думку висловив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

"У другому кварталі ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою: Нацбанк пильнуватиме за ринком, а вжиті монетарні заходи разом з чинною стратегією "керованої гнучкості" можуть мінімізувати поточні курсові коливання", — зазначив він.

Окрім монетарних змін та ефективності режиму "керованої гнучкості", важливим фактором, що може позначитися на валютному ринку, експерт називає коливання курсу долара разом з підвищенням ролі інших надійних валют (швейцарського франка чи британського фунта стерлінгів) і ситуативну переорієнтацію інвесторів на ринок дорогоцінних металів, ціни на якому досягли історичних максимумів.

"Запровадження нових мит США може стати причиною ситуативного ослаблення долара. Проте варто зазначити, що ані долару, ані євро не загрожує системний "обвал", адже ці валюти є і будуть досить міцними, а їх вартість підкріплена роллю США та ЄС у світовій економіці", — зазначив Сергій Мамедов.

Банкір очікує, що у другому кварталі коридор валютних змін офіційного курсу складе в середньому 41,8-42,8 грн/$. Відтак з початку року і до липня офіційний курс долара потенційно зросте щонайбільше на 1,8%.

"Наразі важко прогнозувати ситуацію на фронті й перспективи завершення війни. Крім того, підступність ворога безмежна, що неабияк ускладнює аналіз заподіяної шкоди для суспільства, економіки, інфраструктури тощо. Разом з тим, спираючись на поточну ситуацію, можемо дещо заспокоїти громадян: наразі відсутні причини, котрі б могли змусити їх стрімголов бігти й скуповувати долари чи євро", — підкреслив очільник Глобус Банку.

З погляду банкіра, НБУ, як основний гравець на валютному ринку, проводить досить зважену й ефективну політику, і за потреби/загрози готовий оперативно втрутитися, вжити необхідних заходів, що унеможливлять будь-які стрімкі й негативні явища.