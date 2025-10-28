Профучреждения девяти областей смогут получить до 2,1 млн грн на новое оборудование

МОН объявил конкурс на обновление оборудования для учреждений профессионального образования в регионах, пострадавших от войны

Фото: Depositphotos

Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) при поддержке Министерства образования и науки объявила открытый конкурс для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины. До 12 учреждений получат оборудование на сумму до 2,1 миллиона гривен каждое. Об этом сообщило Министерство образования.

"Мы стремимся к тому, чтобы профессиональные учебные заведения в громадах, пострадавших от войны, могли обучать на современном оборудовании и готовить специалистов, необходимых экономике. Именно поэтому Министерство образования и науки развивает партнерские отношения с международными программами, которые помогают модернизировать профессиональное образование", – отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Цель конкурса – помочь профессиональным учебным заведениям восстановить и обновить материально-техническую базу, чтобы обучение соответствовало требованиям современного рынка труда и укрепляло громады. К участию в конкурсе допускаются учреждения, которые:

находятся в государственной или муниципальной собственности;

обучают не менее 200 студентов;

проходят обучение в очной форме или в смешанном формате;

имеют помещения для установки оборудования;

расположены в одной из указанных областей (Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях).

Крайний срок подачи заявок – 28 ноября 2025 года.