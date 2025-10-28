Профзаклади дев’яти областей зможуть отримати до 2,1 млн грн на нове обладнання
Програма "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) за підтримки Міністерства освіти і науки оголосила відкритий конкурс для закладів професійної освіти з дев'яти областей України. До 12 закладів отримають обладнання на суму до 2,1 мільйона гривень кожен. Про це повідомило Міносвіти.
"Ми прагнемо, щоб професійні заклади в громадах, які постраждали від війни, могли навчати на сучасному обладнанні та готувати фахівців, потрібних економіці. Саме тому МОН розвиває партнерства з міжнародними програмами, які допомагають модернізувати професійну освіту", – зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.
Мета конкурсу – допомогти професійним закладам відновити й оновити матеріально-технічну базу, щоб навчання відповідало вимогам сучасного ринку праці та зміцнювало громади.
До участі у конкурсі допускаються заклади, що:
- перебувають у державній або комунальній власності;
- навчають щонайменше 200 студентів;
- здійснюють навчання офлайн або у змішаному форматі;
- мають приміщення для встановлення обладнання;
- розташовані в одній із зазначених областей (Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях).
Кінцевий термін подання заявок – 28 листопада 2025 року.
