Профзаклади дев’яти областей зможуть отримати до 2,1 млн грн на нове обладнання

МОН оголосило конкурс на оновлення обладнання для закладів професійної освіти у регіонах, постраждалих від війни

Фото: Depositphotos

Програма "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) за підтримки Міністерства освіти і науки оголосила відкритий конкурс для закладів професійної освіти з дев'яти областей України. До 12 закладів отримають обладнання на суму до 2,1 мільйона гривень кожен. Про це повідомило Міносвіти.

"Ми прагнемо, щоб професійні заклади в громадах, які постраждали від війни, могли навчати на сучасному обладнанні та готувати фахівців, потрібних економіці. Саме тому МОН розвиває партнерства з міжнародними програмами, які допомагають модернізувати професійну освіту", – зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Мета конкурсу – допомогти професійним закладам відновити й оновити матеріально-технічну базу, щоб навчання відповідало вимогам сучасного ринку праці та зміцнювало громади. До участі у конкурсі допускаються заклади, що:

перебувають у державній або комунальній власності;

навчають щонайменше 200 студентів;

здійснюють навчання офлайн або у змішаному форматі;

мають приміщення для встановлення обладнання;

розташовані в одній із зазначених областей (Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях).

Кінцевий термін подання заявок – 28 листопада 2025 року.